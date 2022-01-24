Общество

Присоединиться к благотворительной акции по сбору макулатуры могут псковичи

Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих до 18 февраля принять участие в благотворительной акции по сбору макулатуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, все вырученные средства передадут детям из центра реабилитации «Добрея».

Фото: Псковский городской молодежный центр

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо организовать точку сбора макулатуры у себя в учреждении. Это может быть как учебное заведение (школа, университет и другие), так и любая другая организация государственного или частного характера. Для транспортировки собранной бумаги можно обратиться к координатору Валерии Комаровой.

Так, в рамках акции 24 января волонтеры молодежного центра из Псковского кооперативного техникума вывезли более 500 килограммов бесхозной использованной бумаги. Организаторы поблагодарили волонтера центра Юрия Иванова за помощь в доставке собранной макулатуры на точку переработки.