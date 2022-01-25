Общество

Псковские десантники провели занятие по огневой подготовке

Занятие по огневой подготовке прошло на полигоне «Завеличье» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения 25 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны

В ходе занятия десантники выполнили упражнения по контрольной стрельбе из автоматов АК-74 М стоя, сидя с колена и лежа. Кроме того, они отработали нормативы по метанию ручных осколочных гранат, занятию и смене огневой позиции для стрельбы, а также выполнили неполную разборку и сборку стрелкового оружия.

В контрольном занятии по огневой подготовке приняли участие около 300 военнослужащих Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск.