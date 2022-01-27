Общество

Жительницу Кингисеппа ищут в Псковской области

Жительницу города Кингисепп Ленинградской области, пропавшую в 2018 году, ищут в Псковском регионе.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей читательница, появилась информация, что ее пропавшая в 2018 году мама проживает в Псковской области.

«Моя мама почти пять лет назад. Появилась информация, что она может проживать в Псковской области, где то в деревне. Большая просьба, если кто видел ее, позвонить по телефону 8 950 017 73 80. Мы очень ждем маму домой!» - написала Ирина.

Пропавшую женщину зовут Галина Кириченко, ей 59 лет. Женщина имеет худощавое телосложение, рост 160 сантиметров и карие глаза. Носит короткую стрижку на темно-русые волосы.

На момент пропажи была одета в голубую куртку, темно-синие джинсы и черные сапоги. При себе имела дамскую черную сумку.