Общество

Андрей Турчак поздравил одного из старейших членов псковской «Единой России»

Один из старейших членов «Единой России» Мария Иванова из Порховского района Псковской области получила поздравление с 89-летием от секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в Псковской области

Поздравление от руководства партии имениннице передал депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев.

«Ваша мудрость, ваши знания и ваша активная жизненная позиция заслуживают глубочайшего уважения. Пусть вас переполняют тепло, добро и внимание близких, энергия не иссякает, а каждый новый день приносит только счастье и радость. От всей души желаю крепкого здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким», - говорится в поздравительном адресе Андрея Турчака.

В пресс-службе отметили, что Мария Иванова родилась в деревне Волчьи Ямы Псковского района. Во время эвакуации 1944 года с семьей попала в Славковичи. С тех пор так и осталась жить там. 30 лет отработала в сельском совете. За многолетнюю работу и трудовые заслуги имеет почетное звание - ветеран труда.