Общество

В Псковском перинатальном центре рассказали о плюсах сервисных родов

В Псковском перинатальном центре объяснили разницу между платными (сервисными) родами и родами по ОМС. Информация размещена в инстаграм-аккаунте медучреждения.

Фото: инстаграм-аккаунт Псковского перинатального центра

Специалисты центра успешно проводят как платные роды, так и роды по ОМС. При этом личное сопровождение специалистов, особый комфорт и дополнительные услуги будут доступны только на сервисных родах. В перечень услуг входит:

- индивидуальный выбор врача, его присутствие в родильном зале в течение всего периода родов;

- предварительная встреча-консультация с врачом и обсуждение всех интересующих вопросов;

- сопровождение в любое время суток и день недели на период родов до перевода в отделение матери и ребенка;

- когда начинаются роды, врач приезжает на весь период родов;

- предоставляется индивидуальный родильный зал;

- для молодых матерей проводятся дополнительные консультации с выбранным врачом в послеродовом периоде в течение 4 дней.

Как отметили в перинатальном центре, это только часть услуг, которые входят в сервисные роды. «Для вашего удобства мы сделали несколько программ с разными услугами и ценами. Вы можете выбрать тех специалистов, с которыми вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно», – обратились к псковичкам медики.

Подробную информацию о программах можно узнать по телефону: 8-981-350-18-41 – Мария (менеджер по сервисным услугам). Прием звонков: в будние дни с 11:00 до 16:00.