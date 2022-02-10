Программу бесплатного переобучения распространят на молодежь до 35 лет. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.
«Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше четырех месяцев после армии либо после окончания обучения», - цитирует его «Российская газета».
Дополнительно на программу кабинет министров выделит почти 1,2 миллиарда рублей. Такая мера поддержки, подчеркнул Михаил Мишустин, поможет молодым людям получить дополнительное образование или более востребованную профессию.
В 2022 году в программе смогут принять участие почти 150 тысяч граждан, и на это в бюджете предусмотрено свыше 8,5 миллиарда рублей, заявил премьер.