Общество

Программу бесплатного переобучения распространят на молодежь до 35 лет

Программу бесплатного переобучения распространят на молодежь до 35 лет. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше четырех месяцев после армии либо после окончания обучения», - цитирует его «Российская газета».

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Дополнительно на программу кабинет министров выделит почти 1,2 миллиарда рублей. Такая мера поддержки, подчеркнул Михаил Мишустин, поможет молодым людям получить дополнительное образование или более востребованную профессию.

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В 2022 году в программе смогут принять участие почти 150 тысяч граждан, и на это в бюджете предусмотрено свыше 8,5 миллиарда рублей, заявил премьер.