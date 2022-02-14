Общество

Псковская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни

Псковская область заняла 54 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2021 года (в 2020 году — 57 место). Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Рейтинговый балл Псковской области в 2021 году составил 44,647, в 2020 — 41,182.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место — Санкт-Петербург (в 2020 году — 2 место);

7 место — Ленинградская область (в 2020 году — 7 место);

11 место — Калининградская область (в 2020 году — 10 место);

38 место — Мурманская область (в 2020 году — 43 место);

53 место — Новгородская область (в 2020 году — 66 место);

56 место — Вологодская область (в 2020 году — 59 место);

65 место — Республика Коми (в 2020 году — 71 место);

71 место — Республика Карелия (в 2020 году — 72 место);

72 место — Архангельская область (в 2020 году — 75 место);

73 место — Ненецкий автономный округ (в 2020 году — 73 место).

В 2021 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Забайкальский край, а Еврейская автономная область.

Десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости, строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их базе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.