Общество

Бойцов 6-й роты вспомнили на уроке мужества в псковском колледже искусств

Бойцов 6-й роты вспомнили участники урока мужества в псковском колледже искусств. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель директора по воспитательной и социальной работе Псковского областного колледжа искусств Наталья Дмитриева.

В начале мероприятия для преподавателей и студентов колледжа искусств прозвучали стихи российских и советских поэтов о любви к Родине и о важности ее защиты, рассказала Наталья Дмитриева.

Студент первого курса направления «Теория музыки» Алексей Савченко выступил с докладом, в котором осветил сражение в Аргунском ущелье. Затем семь студенток 3 курса направления «социокультурная деятельность» рассказали собравшимся о псковичах, воевавших среди других солдат 6-й роты.

Завершился урок мужества просмотром фильма Сергея Новохатки памяти 6-й роты и минутой молчания.

«Февраль у нас традиционно "героический". Мы всегда проводим "уроки мужества" и приглашаем для встреч участников боевых действий», - отметила Наталья Дмитриева и пояснила, что день памяти 6-й роты решили сместить с конца февраля из-за плотного графика экзаменов, которые проходят в начале марта.

Напомним, 6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В память о подвиге легендарной роты в Пскове установлен монумент «Купол».