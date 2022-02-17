Общество

Волонтеры доставляют гуманитарную помощь в районы Псковской области

Волонтеры социальных центров ПОООМС «Дети – наше будущее» регулярно доставляют гуманитарную помощь в Псков, Островский, Палкинский, Дновский и Опочецкий районы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Так, волонтеры Опочецкого социального центра снабжают одеждой и необходимыми вещами многодетные и нуждающиеся семьи района. В социальном центре на площади Советской, 9, помещении 1021 регулярно проходит раздача одежды, колясок, игрушек, пеленок и других важных вещей для нуждающихся семей. Люди охотно участвуют в проекте взаимовыручки, приносят вещи, а также находят что-то для себя, отметили в центре.

Фото: ПОООМС «Дети – наше будущее»

Кроме того, в рамках Международного дня дарения книг Опочецкий социальный центр запустил благотворительную акцию по сбору детских книжек для нуждающихся семей района.

Активисты Палкинского социального центра совместно со специалистами ГКУСО «Центр социального обслуживания Палкинского района» доставили вещевую и продуктовую помощь малообеспеченным семьям, проживающим в Качановской, Новоуситовской и Черской и других волостях. Фрукты, мясные и молочные продукты, одежда, средства гигиены стали для многих хорошим подспорьем. Семьи с детьми, одинокие пожилые люди, лежачие больные из сельской местности были крайне благодарны за помощь и заботу, поделились в социальном центре.

Активисты островского отделения «Особые дети – могут» также регулярно оказывают вещевую помощь жителям деревень района, в частности, деревни Воронцово.

Добровольцы Псковского социального центра «Ради жизни» помогают не только людям, но и бездомным животным. Волонтеры доставляют в приют «Лесопилка» изношенную одежду, старые одеяла, полотенца для подстилок собакам и кошкам, сообщили в организации.