Общество

В России планируют наказывать за разглашение персональных данных

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется дополнить положениями, которые определят ответственность за несоблюдение конфиденциальности персональных данных граждан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к одному из профильных ведомств.

Несоблюдение конфиденциальности может выглядеть так: кредитный договор клиента банка может быть отправлен третьему лицу без какого-либо уведомления, объяснили в «Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде». Еще одна ситуация, о которой говорят в этой организации – дублирование личных кабинетов клиентов банков: из-за этого казуса, который связан с халатным отношением к идентификации граждан со стороны кредитной организации, посторонние люди могут узнать друг о друге много интересного.

Соблюдать конфиденциальность личной информации гражданина при ее обработке и не разглашать третьим лицам предписывает закон «О персональных данных». Но наказывать нарушителей сейчас непросто, поскольку в КоАП не предусмотрены штрафы за подобные нарушения, отметили собеседники издания. В какой стадии находится эта законотворческая инициатива они комментировать не стали.

Ежегодно Роскомнадзор фиксирует несколько сотен случаев несоблюдения операторами требований конфиденциальности, количество их растет, заметили в ведомстве. В 2019 году их было 361, в 2020 году – 427, в 2021 году – 475. Включение в КоАП новых составов административных правонарушений, которые позволят в полной мере обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания за несоблюдение требований закона в части конфиденциальности персональных данных, позволит повысить защищенность граждан, считают в Роскомнадзоре.