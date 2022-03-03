Общество

Исполнение правил дизайн-кода контролируют в Псковском районе

Исполнение правил дизайн-кода контролируют в Псковском районе. Об этом администрация Псковского района сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: администрация Псковского района

Собрание депутатов Псковского района утвердило правила дизайн-кода 17 июня 2021 года. С этого времени требования к размещению и оформлению вывесок и рекламных конструкций, установленные в данном разделе, применяются к вновь размещаемым вывескам.

Те рекламные конструкции, которые размещались раньше, было необходимо привести в соответствие правилам в течение шести месяцев с момента опубликования правил.

Все владельцы торговых точек при размещении на фасаде здания рекламы должны согласовать эскиз рекламной конструкции, ее расположение на фасаде здания с администрацией Псковского района.

С 17 января начались контрольные мероприятия, по результатам которых владельцы вывесок, не выполнивших условия дизайн-кода, привлекаются к административной ответственности.