Общество

В Пскове спилят тысячу аварийных деревьев

Порядка одной тысячи аварийных деревьев спилят на территории города Пскова в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

«В течение года планируется спилить порядка одной тысячи аварийных деревьев. Кроме того, в 2022 году запланирован ремонт площадки и ступеней памятника "Могила неизвестного солдата" и завершение благоустройства парка имени Юрия Гагарина», - говорится в сообщении.

Такое решение озвучили на совещании, в ходе которого члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы обсудили проект плана благоустройства и озеленения Пскова на 2022 год.

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Псковской области пройдет первая высадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти».