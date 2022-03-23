Общество

Псковский перинатальный центр получил статус клинического

Псковский перинатальный центр получил статус клинического. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Он присвоен согласно приказам министерства здравоохранения РФ и комитета по здравоохранению Псковской области.

Такой статус открывает для учреждения новые возможности, в частности, позволяет организовать на базе центра клинические кафедры для обучения молодых кадров в сотрудничестве с медицинским факультетом Псковского государственного университета. Это позволит готовить квалифицированных специалистов для работы в филиалах учреждения. Врачи смогут проходить здесь аккредитацию, не выезжая в другие регионы, и вести научно-исследовательскую деятельность.

Отметим, Перинатальный центр Псковской области – это ведущее учреждение здравоохранения региона, оказывающее высококвалифицированную акушерско-гинекологическую помощь женщинам и новорожденным. Ежегодно в стенах учреждения рождаются более трех тысяч малышей.

Ранее сообщалось, что статус клинической был присвоен Псковской областной психиатрической больнице.