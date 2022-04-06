Общество

Летать на дирижаблях предлагали псковичам почти 100 лет назад

Государственный архив Псковской области опубликовал подписной лист для сбора средств на строительство дирижаблей. Запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: государственный архив Псковской области

«Дирижабль. Слово какое! Ди-ри-жабль! Так называют вид воздушных судов – управляемых аэростатов. В апреле 1931 года было объявлено о создании эскадры мощных дирижаблей имени Владимира Ильича Ленина», – рассказали в архиве.

Агитационная компания в стране проходила под общим девизом: «У нас будут свои дирижабли!» В псковском архиве хранится подписной лист для сбора средств на их строительство и пояснительная записка комитета по дирижаблестроению.



Предполагалось создать воздушные суда: «Ленин», «Сталин», «Старый большевик», «Правда», «Клим Ворошилов», «Осоавиахим», «Колхозник». Однако в 1939 году от идеи создания такого воздушного флота отказались – уж слишком затратной оказалась идея использования дирижаблей в качестве гражданского транспорта, добавили в учреждении.