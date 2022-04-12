Общество

Более 100 гектаров земли обработают от клещей в Пскове

113 гектаров земли обработают от клещей в Пскове. Об этом в эфире радио «ПЛН.FM» сообщила заместитель начальника управления городского хозяйства Пскова Татьяна Алексеева.

Фото: pixabay.com

«Ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на акарицидную обработку территорий. В первую очередь, речь идет о территориях муниципальных либо неразграниченных - парки, скверы, набережные, объекты жилой застройки, которые не отнесены к многоквартирным домам», - пояснила Татьяна Алексеева.

Она отметила, что каждый год количество парков и благоустроенных территорий увеличивается, а значит, растет количество объектов для обработки. «У нас появился сквер на улице Технической, 14 – включили его в список, реконструировали парк строителей - включили и его, благоустроили территорию у школы №24 - включили и ее в контракт и так далее», - сказала Татьяна Алексеева.

В настоящее время администрация Пскова заключила контракт на обработку 113 гектаров городских территорий в 2022-2023 годах. «Это очень приличный объем, большая доля городских территорий. Учитывая, что мы периодически выполняем эту обработку, конечно, есть положительная динамика», - оценила заместитель начальника УГХ и добавила, что все подрядчики перед началом работ в обязательном порядке предоставляют сертификаты качества на распыляемые препараты.

Директор санитарно-гигиенической службы Псковской области «Карсан» Виктория Матвеева добавила, что после внесения препарата на обработанном участке нельзя находиться в течение 3-4 часов. Уничтожение самих насекомых происходит в течение 3 суток. Одной обработки хватает на 6 недель в случае недождливой погоды. Однако, если выпадет много осадков, то через три недели обработку стоит повторить.

Обрабатывать от клещей нельзя территории ближе 100 метров у водоемов с рыбой, около пасек, а также в период цветения и опыления растений.