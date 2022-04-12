Общество

Производство медицинских масок приостановили в России

Значительная часть производителей медицинских одноразовых масок приостановила их изготовление, другие снизили выпуск на 70–90%. Об этом рассказали в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

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«Во-первых, спрос начал падать еще с января этого года из-за того, что основные потребители — ритейл и аптеки — закупились масками впрок. Во-вторых, произошла отмена масочного режима в Москве и ряде регионов, что еще больше повлияло на снижение потребления», — приводят слова президента Ассоциации «СИЗ» Владимира Котова «Известия».

Сегодня мощности в регионах загружены всего на 30%, подтвердили в Минпромторге. Там уточнили: сейчас российские предприятия выпускают в среднем 6,2 млн масок в день, хотя мощности позволяют производить 21 млн. Поэтому пока некоторые предприятия вернулись к выпуску своей основной номенклатуры, например, средств личной гигиены, матрасов.

По данным Фонда развития промышленности (весной 2020-го ФРП запустил программу поддержки производителей востребованной продукции, в том числе медицинских масок), некоторые компании перешли также на выпуск смежной продукции.

Например, производитель ватной продукции «Cotton Club» закупил оборудование для изготовления материала под маски. Оно универсальное, поэтому компания перепрофилировала цех под сухие рулонные тканевые салфетки, отметил ее представитель.