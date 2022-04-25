Общество

Обглоданные ноги лося обнаружили в Пушкинских Горах в ходе уборки. ФОТО

Обглоданные ноги лося обнаружили в Пушкинских Горах Псковской области в ходе уборки территории. Об этом написал исполнительный директор ООО «Изборск-Парк», посол конкурса «Мастера Гостеприимства», управляющий сети отелей в Псковской области Дмитрий Блицын на своей странице в ВК.

Фото: «Подслушано Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте»

«Закончили обещанную уборку в Пушкинских Горах. Прибрали большую территорию, получили удовольствие, душевно поболтали за вкусной пиццей. Количество мусора, которое скопилось всего лишь за год, ошеломляет. В конкурсе на самую интересную находку победили сегодня обглоданные ноги лося», - рассказал инициатор уборки.

Он также добавил, что будет настаивать на установке еще одного мусорного контейнера на территории.