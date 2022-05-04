Общество

Бесплатно распечатать портрет героя для участия в акции «Бессмертный полк» можно в Пскове

Распечатать и заламинировать портреты ветеранов военных действий для участия в акции «Бессмертный полк» можно бесплатно в Пскове. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем еженедельном видеообращении к жителям региона.

«Если вы хотите принять участие в акции "Бессмертный полк", но не имеете возможности распечатать портрет своего героя, для этого есть несколько вариантов», – сообщил глава региона.

Везде на территории области услуги печати предлагают офисы Почты России. Бесплатная цветная печать и ламинирование портретов доступны проектном офисе «Команда 2018» (улица Некрасова, 19) и в Региональном центре поддержки добровольчества (улица Конная, 2),

По его словам, этим вопросом можно заняться на выходных – офисы работают с 5 по 8 мая работают с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.