Общество

Псковичей просят собрать бумагу для помощи детям

Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих принять участие в благотворительной акции по сбору макулатуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Как отметили организаторы, средства от сдачи макулатуры будут переданы детям из центра реабилитации «Добрея». Акция продлится до 31 мая.

Чтобы стать участником данного мероприятия, необходимо организовать точку сбора макулатуры у себя дома или на работе – это может быть, как учебное заведение (школа, университет и пр.), так и любая другая организация государственного или частного характера. Для транспортировки собранной бумаги следует обращаться к координатору Валерии.