Общество

Может ли педагог вручить повестку, ответили эксперты

Правомерно ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток гражданам, рассказали эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

«Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо», - рассказали эксперты.

Кроме того, они разъяснили, что в случае мобилизации трудовой договор с работающим гражданином приостанавливается: «Для приостановления трудового договора работодатель издаёт приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчёт сотрудника, то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но ещё не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты».

По словам экспертов, период приостановки трудового договора в связи с мобилизацией включается в его трудовой стаж.

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Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.