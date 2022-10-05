Общество

Михаил Ведерников о ситуации на госгранице в Псковской области: Никакой гуманитарной катастрофы нет

На границе РФ в Псковской области нет гуманитарной катастрофы. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

«Очереди действительно длинные. Особенно это касается пробок. Скапливаются сотни транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили. Пешеходные очереди тоже были достаточно внушительными. Благодаря принятым мерам, они сократились до нескольких десятков человек. При этом каждый в состоянии зайти на заправку, в продуктовый магазин за едой, горячими напитками и имеет возможность зарядить телефон», - рассказал глава региона.

На месте устанавливали и палатки для обогрева.

«Большой популярностью они не пользуются. На одном направлении их уже убрали за ненадобностью. Никакой гуманитарной катастрофы нет. Свою помощь предлагают волонтеры, просто местные жители. Безопасность обеспечивают силовики и спасатели», - заметил он.

Глава региона также рассказал о поведении выезжающих.

«Были случаи, когда сообщали о пьяных лицах, которые катались по населенным пунктам на машинах с украинскими номерами. В некоторые дома на окраине Пыталово пытались ломиться такие же люди с непонятными требованиями», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что в поселке отменили вечерние мероприятия для молодежи, чтобы избежать возможных конфликтов.

«На границе хамят волонтерам, выбрасывают еду, разрывают выдаваемые дождевики. Мусор демонстративно бросают на землю, игнорируя установленные там контейнеры. Мы обязательно продолжим оказывать всю необходимую помощь. В этой очереди есть женщины, дети и пожилые люди, которые с благодарностью принимают внимание с нашей стороны. Но хулиганское провокационное поведение будет жестко пресекаться. Все необходимые поручения даны», - резюмировал Михаил Ведерников.

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Напомним, большие очереди из беженцев образовались на российско-эстонской границе в Печорском районе. Они преимущественно состоят из граждан Украины.