Общество

Очереди из легковых автомобилей на госгранице в Псковской области начали уменьшаться

Очереди из легковых автомобилей, образованные на пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области, начинают уменьшаться. Это следует из данных Федеральной таможенной службы на утро четверга, 6 октября.

В очереди на выезд из страны в пункте пропуска Куничина Гора стоят 40 легковых автомобилей, за сутки там оформили 67 машин. Также на границе стоят 120 грузовых автомобилей, за сутки оформили 79. Также известно, что на въезд в РФ в Куничиной горе стоят 640 большегрузов, за сутки в Россию въехали 71.

Очередь из легковых автомобилей в Шумилкино насчитывает 100 автомобилей, за сутки оформить удалось 116. Кроме того, в очереди там находятся 250 грузовых транспортных средств, за сутки оформлено 88.

В пункте пропуска Убылинка на границе в сторону выезда из России стоят 230 машин, за сутки оформили 60. Очередь из грузовых автомобилей насчитывает 110 транспортных средств, пропустить за сутки удалось 96 машин.

Пункт пропуска Бурачки насчитывает в очереди 170 легковых автомобилей, за сутки пропустили 53. Кроме того, на границе 70 грузовых транспортных средств, за сутки пропустили 115.

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Напомним, большие очереди из беженцев образовались на российско-эстонской границе в Печорском районе. Они преимущественно состоят из граждан Украины.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на границах РФ в регионе установили палатки для обогрева и защиты от дождя для прибывающих на международные пункты пропуска.