Общество

Великолукская больница попалась на нарушении при закупке катетеров

Великолукская межрайонная больница при закупке урологических катетеров не установила ограничения по поставке медицинских товаров из иностранных государств, как этого требует законодательство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Согласно постановлению правительства №102, при закупках товаров, находящихся в перечне №1, должны устанавливаться требования нацрежима. В этот перечень входят в том числе и зондирующие инструменты, к которым и относятся катетеры, согласно их определению из ГОСТа. Заказчик же считал, что катетер не является зондирующим медицинским инструментом, а значит на него не распространяются требования нацрежима, пояснили в ведомстве.

Антимонопольщики напомнили заказчику, что национальный режим в госзакупках применяется в целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей и заказчикам при закупке медизделий всегда следует сверять предмет контракта с перечнем медицинских изделий, которые закупаются в условиях нацрежима.

По итогам рассмотрения дел ведомство заказчику выдали предписание устранить нарушение и внести изменения в аукционную документацию.