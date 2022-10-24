Общество

Стартовал областной форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»

В Псковской области стартовал региональный молодежный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 24 октября, в Паломническом центре города Печоры. В ней приняли участие представители правительства Псковской области, регионального управления МВД, волонтеры и общественники.

Форум собрал порядка 100 добровольцев, в числе которых участники волонтерского антинаркотического движения и активисты из 14 муниципальных образований области, занимающиеся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании.

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Участников форума поприветствовала врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва. Она отметила рост волонтерских и добровольческих движений в регионе и активное включение в них молодежи.

«В настоящее время волонтеры - ключевые авторы общественно значимых мероприятий и инициатив. Форум "Доброволье 60" по праву занимает первенство в развитии антинаркотического волонтерского движения. Форум проводится уже в 8-й раз, что свидетельствует о его востребованности», - отметила она и поблагодарила управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области за организацию мероприятия.

Заместитель начальника отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Максим Алганов подчеркнул просветительскую миссию форума: «Уверен, как и в предыдущие годы, форум пройдет на высоком уровне и будет полезен для всех участников».

От лица организаторов форума выступил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Рустам Кохан.

«Пусть время форума будет наполнено интересными проектами и креативными идеями, чтобы вы достигли новых высот и новых точек личностного роста. И, конечно, чтобы те, кто здесь впервые, обязательно захотели присоединиться к форуму через год. Тогда мы будем понимать - наш форум работает и достигает результатов!» - пожелал он участникам.

В рамках форума запланирован ряд мероприятий: серия тренингов по управлению эмоциями, игры и квесты на сплочение и командообразование. Кроме того, будут работать несколько площадок:

«Наркоситуация в Псковской области»;

«Современные проблемы наркотизации молодежи»;

«Безопасность в Интернет-пространстве»;

«Навыки эффективного взаимодействия»;

«Последствия употребления ПАВ»;

«Семинар по ценностям»;

«Противодействие деструктивному информационному воздействию».

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Организаторами форума выступают управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, региональный комитет по образованию и АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».