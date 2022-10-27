Общество

В Палкино открылся офис нового формата Сбера

Сбербанк открыл офис нового формата в Палкино. Теперь отделение банка на улице Псковской, 7 оформлено в новом бренде и, кроме широкого спектра банковских услуг, предлагает клиентам также и популярные нефинансовые сервисы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

В обновленном офисе можно получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через постамат СберЛогистики, подключиться к мультимедийному сервису Okko, а также стать абонентом СберМобайл.

В комфортной среде сотрудники Сбера помогут разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить клиентам заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию. Например, оформить или пополнить вклад, совершить платеж, подать заявку на потребительский кредит, снять наличные, оформить доступ к подпискам СберПрайм и СберПрайм Плюс, которые дают возможность использовать сервисы и продукты Сбера на льготных условиях.

Для удобства клиентов в специальной зоне установлены банкомат и постамат для получения посылок, доступ к которым организован в практически круглосуточно.

«Обновленный офис находится в центре Палкино в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры. Сегодня наши клиенты могут прийти в Сбер и решить сразу несколько своих важных или просто повседневных задач. Например, оформить кредитную карту или сим-карту, забрать интернет-заказ. Наши менеджеры с радостью проконсультируют и помогут как по банковским услугам, так и по предложениям экосистемы. Уверен, жители Палкино оценят новый формат Сбера и будут приходить к нам чаще», - прокомментировал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.