Общество

Основные способы обмана покупателей в продуктовых магазинах назвал юрист

При оплате товаров покупатели могут тратить лишние деньги из-за уловок или оплошностей некоторых сотрудников магазинов, считает юрист Антон Недзвецкий.

Не во всех продовольственных магазинах контроль за работой сотрудников налажен идеально, поэтому при продаже товаров могут совершаться ошибки или намеренные махинации, предупредил в интервью радио Sputnik юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий. По его словам, наиболее распространенный вариант – это несоответствие между итоговой стоимостью продукта и ценником.

«Самый распространенный способ обмана покупателей – это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом. Есть и такой вариант, как пробитие товара дважды. Может добавляться какой-то лишний товар, который человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрих-код», – сказал Антон Недзвецкий.

Кроме того, кассиры часто не учитывают скидку на тот или иной товар, продолжил юрист.

«Также есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. Мы с этим постоянно сталкиваемся. На полке магазина написано, что есть скидка, акция, стоимость товара снижена и так далее, но по факту на кассе пробивается та цена, которая была без скидки», – пояснил Антон Недзвецкий.

Чтобы не переплачивать, нужно проверять чеки сразу же после оплаты товаров, напомнил юрист.

«Способ защиты от махинаций на кассе продуктовых магазинов остается один – это брать чек и внимательно проверять все товарные позиции. Желательно запомнить цену, указанную на ценнике, и сравнить с той, которая в итоге отпечаталась на чеке. Если есть расхождения, то обратитесь в администрацию магазина, обычно там идут навстречу. Если конфликт более глубокий, то лучше написать письменную претензию, зафиксировать на фото ценник, чек, снять на видео общение с администратором, а затем вручить претензию под отметку о получении, сделанную на втором экземпляре. Если претензия не удовлетворена, можно обращаться в Роспотребнадзор», – посоветовал Антон Недзвецкий.