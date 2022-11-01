Общество

Недосып может привести к снижению иммунитета, предупредил терапевт

Регулярный недосып приводит к снижению иммунитета. По словам терапевта Алексея Хухрева, снижение иммунитета делает организм человека более подверженным инфекционным заболеваниям: простуде, вирусам и так далее, пишет RuNews24.

Если речь идет о человеке с лишним весом, недосып увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также терапевт предупредил, что недостаток сна приводит к повышенной тревожности и депрессии. Это объясняется тем, что не выспавшийся человек встает уставшим, сон не приносит освежение, добавил он.