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Общество

Россиянам запретят жечь бенгальские огни и взрывать хлопушки в зданиях в 2023 году

03.11.2022 07:18|ПсковКомментариев: 0

На садовых и огородных участках проще будет сжигать сухую листву и траву. Дымовые датчики поставят в квартирах и домах многодетных и неблагополучных семей за счет государства. В зданиях, на крышах домов и на балконах запретят взрывать хлопушки и жечь бенгальские огни. Такие нормы содержатся в постановлении правительства, вступающем в силу с 1 марта 2023 года.

С 1 марта 2023 года установка датчиков дыма станет обязательной в домах и квартирах многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такие приборы реагируют на появление дыма в помещении звуковым сигналом и могут работать от одной батарейки в течение года. Их установку оплатят за счет местных и региональных бюджетов. Местные власти должны будут следить за исправностью датчиков. Такие программы уже реализуются в регионах страны. Но из-за того, что они не обязательные, не во всех субъектах на них находят деньги. И зачастую особенно в ветхих домах с неисправной проводкой случаются пожары, в которых гибнут иногда целые семьи, пишет «Парламентская газета».

По данным МЧС, благодаря дымовым датчикам ежегодно удается спасти от огня порядка 1000 человек. Только с начала этого года такие приборы сохранили более 250 детских жизней. 

В МЧС сообщили, что в этом году произошло уже почти 47 тысяч пожаров из-за электрооборудования. То есть по причине короткого замыкания или перегрузки электросети, перегрева проводов, неисправности приборов и долгой их работы без присмотра. На этих пожарах погибли 1132 человека. МЧС России напоминает на своем сайте, что нельзя использовать неисправную электротехнику,  самодельные отопительные электроприборы, а ремонт устройств и проводки нужно доверять только профессионалам. И не стоит забывать вытаскивать зарядные устройства из розеток. 

Еще одно нововведение в Правилах противопожарного режима: россиянам разрешат сжигать сухую траву, ветки, листву и другую растительность на их земельных участках, в садах и огородах на расстоянии не менее 15 метров до зданий и сооружений. Сейчас разводить открытый огонь на дачном участке можно не ближе чем в 50 метрах от ближайшей постройки. Однако далеко не на всех земельных участках в силу их параметров можно соблюсти действующие правила, ранее отмечали в МЧС. То есть правилами фактически сжигание сухой травы и иной растительности на значительном числе участков было запрещено

В первую очередь, новые нормы облегчат работу с органическими отходами — сухими листьями и травой, сказал зампред комитета Госдумы  по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. Сейчас всю дачную органику мусорные операторы не принимают, обратил внимание он. Дачникам, по словам депутата, остается только жечь или выбрасывать такие отходы в лес, из-за чего образуются несанкционированные свалки. 

С 1 января 2021 года в России действуют обновленные Правила противопожарного режима. Сухие листья и траву, согласно требованиям, можно жечь только в специальной яме или металлической бочке. Разжигать открытый огонь  на сельхозземлях и землях населенных пунктов можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды. Теперь на дачных участках (по новому постановлению) это будет возможно  на расстоянии  не менее 15 метров.  При этом разводить костер разрешено в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и в 30 метрах — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года, после чего они должны быть пересмотрены. За нарушение требований пожарной безопасности максимальный штраф для граждан в случае пожара из-за такого нарушения — до 5 тысяч рублей.

С 1 марта 2023 года в любых зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов запретят использовать любую пиротехнику, даже самые простые бенгальские свечи и хлопушки. Раньше для такой пиротехники первого класса опасности (радиус опасной зоны не более 0,5 метра)  было сделано исключение: использовать хлопушки и зажигать бенгальские огни можно было в помещениях.

Теперь в зданиях можно использовать только профессиональную пиротехнику и различные приспособления для создания огневых спецэффектов лишь  на концертах и спортивных мероприятиях. И при этом должен применяться целый комплекс инженерно-технических мер по обеспечению пожарной безопасности. 

Также новыми правилами увеличена ширина противопожарного разрыва для территорий, прилегающих к лесу, с 0,5  до 1,4 метра. Это вспаханные участки земли, которые препятствуют распространению огня при  лесном пожаре. А вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, такие противопожарные полосы шириной не менее 10 метров или другие аналогичные барьеры должны быть созданы при установлении противопожарного режима.  

Помимо этого, установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, замки на дверях которых должны открываться свободно изнутри без ключа. Речь  идет о выходах из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений.  

Теги: #дача #костер
Источник: Псковская Лента Новостей
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