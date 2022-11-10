Общество

Игорь Иванов: Многие псковские сотрудники внутренних дел состоят в профсоюзе

С Днём сотрудника органов внутренних дел жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Сегодня, 10 ноября, отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник тех, кто обеспечивает охрану общественного порядка, предотвращает и раскрывает преступления, круглосуточно сберегает спокойствие и безопасность наших граждан», - напомнил Игорь Иванов.

Он отметил, что больше количество сотрудников внутренних дел в Псковской области состоят в профсоюзе. «Профсоюзы не понаслышке знают о тяжести их каждодневного труда по защите государства и общества от любых преступных посягательств», - подчеркнул глава Псковского облсовпрофа.

«Позвольте от имени профсоюзов поздравить всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с праздником! Пожелать им успехов в их нелёгком труде, здоровья, благополучия и семейного счастья», - добавил Игорь Иванов.