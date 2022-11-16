Общество

Интерес к обучению в школе приёмных родителей в России упал на 80%

Профильные некоммерческие организации (НКО) на фоне частичной мобилизации и санкций отметили снижение числа кандидатов в приёмные родители и нежелание принимать новых детей в те семьи, где уже есть опекаемые, рассказала 16 ноября директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

В сентябре поток кандидатов на обучение в школе приёмных родителей и школе наставников практически остановился.

«В течение как минимум трех недель мы видели ощутимый спад интереса к обучению. Обычно есть очередь из желающих пройти нашу школу, мы даже открываем лист ожидания. Но в этот период столкнулись с тем, что интерес снизился примерно на 80%», — приводят слова Новожиловой «Известия».

По её словам, некоторые действующие приёмные родители, которые были намерены принять в семью ещё детей, отложили эту идею.

Среди факторов, которые пугают потенциальных приёмных родителей, сейчас довольно остро стоят и экономические вопросы, добавила директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

По её мнению, насколько сильно экономическая нестабильность и частичная мобилизация повлияли на приём детей в семью, можно будет оценить только спустя примерно полгода.

«Любые глобальные события могут повлиять на процесс. Люди немного растеряны, не очень понимают, могут ли сейчас взять на себя такую серьезную ответственность. Поэтому, конечно, это может быть причиной для отказа от этой идеи. Но насколько сейчас она осознаваема и частотна, я думаю, мы сможем оценить позже», — полагает она.

Экономические факторы могут тормозить и семьи, уже имеющие приемных детей, от взятия под опеку новых, считает президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.