Интерес к обучению в школе приёмных родителей в России упал на 80%

Профильные некоммерческие организации (НКО) на фоне частичной мобилизации и санкций отметили снижение числа кандидатов в приёмные родители и нежелание принимать новых детей в те семьи, где уже есть опекаемые, рассказала 16 ноября директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.
В сентябре поток кандидатов на обучение в школе приёмных родителей и школе наставников практически остановился.
«В течение как минимум трех недель мы видели ощутимый спад интереса к обучению. Обычно есть очередь из желающих пройти нашу школу, мы даже открываем лист ожидания. Но в этот период столкнулись с тем, что интерес снизился примерно на 80%», — приводят слова Новожиловой «Известия».
По её словам, некоторые действующие приёмные родители, которые были намерены принять в семью ещё детей, отложили эту идею.
Среди факторов, которые пугают потенциальных приёмных родителей, сейчас довольно остро стоят и экономические вопросы, добавила директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.
По её мнению, насколько сильно экономическая нестабильность и частичная мобилизация повлияли на приём детей в семью, можно будет оценить только спустя примерно полгода.
Экономические факторы могут тормозить и семьи, уже имеющие приемных детей, от взятия под опеку новых, считает президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.