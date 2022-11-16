Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о переходе на четырёхдневку
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Господин Рейтингомер
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Первому игроку приготовиться
Электронная транспортная накладная
новогодние корпоративы
Бранч в «Покровском»
поддержка мобилизованных членов профсоюза
«Самовар» русское застолье
оборудование и кадры в санаториях
фолк-рок в Пскове
показания электросчетчиков
наша Маша
досуг готовимся к сезону
Кофейни в Пскове
 
 
 
ещё Общество 16.11.2022 10:360 На что жалуется псковская медицина? 16.11.2022 10:360 На что жалуется псковская медицина? 16.11.2022 10:240 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» показали свои таланты 16.11.2022 10:140 Итоги волонтёрской деятельности в Псковской области подведут на брифинге в пресс-центре ПЛН 16.11.2022 09:441 Каждая пятая компания в Пскове отказалась от новогодних корпоративов 16.11.2022 09:320 Объёмы производства строительной техники снизились в России
 
 
 
Самое популярное 09.11.2022 10:472 Псковские полицейские отрабатывают все версии убийства известного бизнесмена - УМВД 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Интерес к обучению в школе приёмных родителей в России упал на 80%

16.11.2022 09:10|ПсковКомментариев: 0

Профильные некоммерческие организации (НКО) на фоне частичной мобилизации и санкций отметили снижение числа кандидатов в приёмные родители и нежелание принимать новых детей в те семьи, где уже есть опекаемые, рассказала 16 ноября директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

В сентябре поток кандидатов на обучение в школе приёмных родителей и школе наставников практически остановился.

«В течение как минимум трех недель мы видели ощутимый спад интереса к обучению. Обычно есть очередь из желающих пройти нашу школу, мы даже открываем лист ожидания. Но в этот период столкнулись с тем, что интерес снизился примерно на 80%», — приводят слова Новожиловой «Известия».

По её словам, некоторые действующие приёмные родители, которые были намерены принять в семью ещё детей, отложили эту идею.

Среди факторов, которые пугают потенциальных приёмных родителей, сейчас довольно остро стоят и экономические вопросы, добавила директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

По её мнению, насколько сильно экономическая нестабильность и частичная мобилизация повлияли на приём детей в семью, можно будет оценить только спустя примерно полгода.

«Любые глобальные события могут повлиять на процесс. Люди немного растеряны, не очень понимают, могут ли сейчас взять на себя такую серьезную ответственность. Поэтому, конечно, это может быть причиной для отказа от этой идеи. Но насколько сейчас она осознаваема и частотна, я думаю, мы сможем оценить позже», — полагает она.

Экономические факторы могут тормозить и семьи, уже имеющие приемных детей, от взятия под опеку новых, считает президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Теги: #семья #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 137 человек
16.11.2022, 10:360 На что жалуется псковская медицина? 16.11.2022, 10:330 Старинные монеты попыталась вывезти гражданка Украины через границу в Псковской области 16.11.2022, 10:260 Псковские дороги обработали противогололёдными материалами 16.11.2022, 10:240 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» показали свои таланты
16.11.2022, 10:200 Отели Турции на следующее лето поднимут цены на 30-50% 16.11.2022, 10:140 Итоги волонтёрской деятельности в Псковской области подведут на брифинге в пресс-центре ПЛН 16.11.2022, 10:020 Кухня горела в здании великолукского магазина 16.11.2022, 10:000 Тему встречи «двух половинок» обсудят с псковичами в Доме причта
16.11.2022, 09:550 Система ресоциализации осужденных появится в России 16.11.2022, 09:441 Каждая пятая компания в Пскове отказалась от новогодних корпоративов 16.11.2022, 09:320 Объёмы производства строительной техники снизились в России 16.11.2022, 09:210 Психолог назвал три способа победить осеннюю хандру без таблеток
16.11.2022, 09:100 Интерес к обучению в школе приёмных родителей в России упал на 80% 16.11.2022, 08:580 Международный день терпимости отмечают 16 ноября 16.11.2022, 08:440 Крышки дождеприёмных колодцев ливневой канализации очищают в Пскове 16.11.2022, 08:290 Режим повышенной угрозы теракта ввели в аэропортах Москвы
16.11.2022, 08:150 Мошенники могут получать СМС-сообщения россиян – эксперт 16.11.2022, 07:590 В охранных зонах России предложили строить многоэтажки 16.11.2022, 07:350 Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао 16.11.2022, 07:190 Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год
16.11.2022, 07:000 Наблюдать за погодой советует народный календарь 16 ноября 16.11.2022, 06:040 Выпускникам специалитета хотят дать право на поступление в магистратуру 15.11.2022, 22:002 «Изорник» и «котечник»: псковичам предлагают проверить свои знания о Судной грамоте 15.11.2022, 21:400 Петербургский театр приглашает псковичей на кукольный спектакль о Петре Первом
15.11.2022, 21:350 Посвящённое Дню призывника мероприятие состоялось в администрации Псковского района 15.11.2022, 21:320 Ремонт объездного моста через реку Шелонь продолжается в Дедовическом районе 15.11.2022, 21:242 Гастроэнтеролог предупредил о побочных эффектах некоторых популярных препаратов 15.11.2022, 21:191 Отоларинголог рассказала о причинах «шума в ушах»
15.11.2022, 21:082 Ремонт автомобильной дороги продолжается в Печорском районе 15.11.2022, 21:000 Осуждённые в себежской колонии учатся шить вкладыши из флиса для обувной фабрики 15.11.2022, 20:550 Губернатор призвал руководство Новосокольнического района чаще пользоваться внебюджетным финансированием проектов 15.11.2022, 20:401 Предприятиям Пскова напомнили об изменении правил утилизации свинца и ртути
15.11.2022, 20:190 Псковские школьники встретились с соавтором повести «Была деревня Красуха» 15.11.2022, 20:190 Вечер поэзии Артема Тасалова пройдёт в Пскове 20 ноября 15.11.2022, 20:001 Почти 500 партий продукции животного происхождения в Псковской области отправили на экспорт 15.11.2022, 19:590 «Гонки по вертикали»: партийный анабиоз, стратегическая задачка и полиграф для слуг народа. ВИДЕО
15.11.2022, 19:470 Директор Псковского музея-заповедника посетила праздник в храме святых Космы и Дамиана в Локно 15.11.2022, 19:450 Завершены работы по переоборудованию части школы под детский сад в Порховском районе 15.11.2022, 19:330 Конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове 15.11.2022, 19:310 Работы по реконструкции площади и сквера продолжаются в Острове
15.11.2022, 19:150 Почти 3000 псковских родителей получают пособие по уходу за детьми до полутора лет 15.11.2022, 19:000 Памятный знак Александру Матросову отремонтируют в Локнянском раойне к 100-летию героя 15.11.2022, 18:430 Курортный сбор хотят ввести в Санкт-Петербурге 15.11.2022, 18:330 Великолукский студент и его партнерша по танцам победили на чемпионате России по секвею
15.11.2022, 18:310 С Богом под пулями: как псковский священник помогает солдатам в зоне СВО 15.11.2022, 18:150 «Единая Россия» продолжает обеспечивать защиту прав мобилизованных и их семей 15.11.2022, 18:050 Автомобиль влетел в дерево в деревне Родина Псковского района 15.11.2022, 18:040 О Хэллоуине речи нет и не будет никогда - заведующая музеем в Полибино
15.11.2022, 18:010 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 ноября 15.11.2022, 18:000 Почти три тонны муки и риса не пропустили через границу РФ в Псковской области 15.11.2022, 17:501 В России «определённо счастливы» 35% жителей - ВЦИОМ 15.11.2022, 17:490 Ресторан «Покровский» приглашает попробовать новые блюда
15.11.2022, 17:400 Обновлённые Летний сад и улицу Садовую проинспектировал губернатор в Новосокольниках 15.11.2022, 17:351 Псковские спортсменки привезли 10 медалей с фестиваля-конкурса «На высоте» 15.11.2022, 17:300 Расходы бюджета Пскова на 2023 год превышают 6 млрд рублей 15.11.2022, 17:190 Водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали после ДТП в Псковском районе
15.11.2022, 17:171 Опочанка заплатит штраф за оскорбление кассира по национальному признаку 15.11.2022, 17:120 Дом для кошек построил псковский депутат 15.11.2022, 17:110 Дурная бесконечность: седьмое заседание по резонансному делу о мальчике, сбитом в Пскове больше года назад, вновь закончилось ничем 15.11.2022, 17:050 Свыше 1600 жилых домов построили в Псковской области с начала года
15.11.2022, 17:000 Борис Елкин встретился с победителями «Большой перемены» 15.11.2022, 16:520 Италия прекратит принимать для оформления виз пятилетние загранпаспорта россиян с 15 декабря 15.11.2022, 16:363 Михаил Ведерников и Александр Котов договорились о программе строительства модульных станций скорой помощи 15.11.2022, 16:301 Интерактив: Мусорный коллапс на улице Чехова в Пскове
15.11.2022, 16:280 Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю 15.11.2022, 16:240 В восьми районах Псковской области уже неделю нет случаев заражения COVID-19 15.11.2022, 16:200 Музейщики рассказали о реставрации псковского клада 15.11.2022, 16:152 К станку с 14
15.11.2022, 16:130 Псковские спорстмены привезли награды с Кубка России по бадминтону 15.11.2022, 15:550 Мини-обсерватория может появиться в музее Софьи Ковалевской в Великолукском районе 15.11.2022, 15:480 Об электронном паспорте коров и новой линии разлива молока рассказали руководству региона на ферме «Красное знамя» 15.11.2022, 15:420 Сбербанк зафиксировал восстановление спроса на ипотечные кредиты на Северо-Западе
15.11.2022, 15:370 Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка 15.11.2022, 15:256 Путепровод планируют построить через железную дорогу в створе улицы Советской Армии в Пскове 15.11.2022, 15:190 Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявили в Росавиации 15.11.2022, 15:081 Безлимитный трафик для онлайн-шопинга стал доступен клиентам Yota
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru