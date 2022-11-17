Общество

Жителям Дедовичей предлагают сдать макулатуру на благотворительность

Благотворительная акция по сбору макулатуры состоится в посёлке Дедовичи 26 ноября в рамках образовательно-экологического проекта «Добрый Пластик» фонда «География Добра». Любой желающий может принести и сдать книги, журналы, картон на дальнейшую переработку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: фонд «География Добра»

Все средства, полученные от переработки вторсырья, в полном объёме, будут направлены на лечение подопечного фонда «География Добра» Максима Куйкина.

«У Максима лимфома Беркитта с поражением кишечника, почек и печени. Ему необходимо пройти лечение с последующей трансплантацией костного мозга в клинике Медикал Парк (Турция). Посмотреть полную историю Максима и помочь ему прямо сейчас можно на странице фонда "География Добра"», - рассказали организаторы.

Акции будут проходить в нескольких местах:

с 11:00 - 14:00 (Площадь Советов)

с 14:20 - 17:00 (микрорайон Энергетиков, напротив Дома культуры)

На переработку можно сдать макулатуру (бумага, газеты, журналы, книги) и картон (многослойный, гофрированный).

«Мы приглашаем жителей посёлка, а также всех неравнодушных принять участие в экологической акции и не только проявить заботу о своем городе, но и подарить Максиму шанс на здоровое будущее. Давайте вместе поддержим мальчика на к пути выздоровлению!» - добавили в фонде.