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Общество

Прокуратура выявила нарушения в вагонном депо Великие Луки

22.11.2022 14:07|ПсковКомментариев: 0

 Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности вагонного депо Великие Луки - филиала ООО «ТрейнСервис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре. 

Установлено, что в депо не принимаются меры к своевременной оценке условий труда. Периодические медицинские осмотры организованы ненадлежащим образом, непрошедшие осмотр сотрудники от работы не отстраняются. 

Кроме того, выявлены факты невыдачи работникам средств индивидуальной защиты. Должностными лицами вагонного депо не разработан локальный нормативный акт со сведениями о рабочих местах и вакантных должностных для трудоустройства инвалидов.

Транспортная прокуратура внесла представление директору филиала организации. Устранение нарушений контролируется.

Теги: #великие луки #прокуратура #транспортная прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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