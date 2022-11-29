Общество

Мобилизованным расширили трудовые и пенсионные права

Участникам специальной военной операции будут удваивать трудовой стаж. Это повлияет в том числе на возможность уйти на пенсию досрочно. Такое постановление правительства вступает в силу 30 ноября. Для мобилизованных работников и добровольцев уже закрепили ряд других трудовых прав. Например, сотрудник может написать заявление на выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней.

Время участия в специальной военной операции теперь будет засчитываться в страховом стаже в двойном размере — день за два, следует из постановления правительства. Это правило будет действовать для добровольцев, мобилизованных, а также для военных-контрактников начиная с 24 февраля, пишет «Парламентская газета».

Новшество коснется и участников специальной военной операции, которые имеют право на досрочное назначение пенсии, например, если они работали на Крайнем Севере или на вредном производстве, пояснили в пресс-службе правительства. Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, прерываться не будет. Эти правила приняли в развитие новых норм Закона «О страховых пенсиях», говорится в сообщении на сайте кабмина.

Когда именно можно будет выйти на пенсию, зависит от стажа работника и основания для назначения досрочных выплат.

«С учетом того что срок военной службы входит в стаж с повышающим коэффициентом, граждане смогут воспользоваться возможностью выйти на пенсию досрочно при наступлении соответствующего возраста», — сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Если работающий человек отправился служить в армию по мобилизации или добровольцем, трудовой договор с ним не разрывают, а приостанавливают. Эту норму закрепили сначала в постановлении правительства от 22 сентября, а затем — в Трудовом кодексе. Она распространяется на работников, которые пошли служить с 21 сентября 2022 года.

Сотруднику надо подать работодателю соответствующее заявление и приложить к нему копию повестки или уведомление о заключении контракта о службе. Если человек работает дистанционно, он может отправить документ в электронном виде.

Работодатель должен сразу перечислить сотруднику зарплату и все причитающиеся выплаты, например, командировочные и премии. Также работнику по его заявлению могут выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней, говорится в письме Минтруда от 27 сентября 2022 года.

Пока человек служит, за ним должны сохранить не только рабочее место, но и должность. Работодатель имеет право взять на его место другого сотрудника, но только временно. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Если же руководитель успел издать приказ об увольнении, он обязан отменить его. Если работодатель отказался сделать это, работник или его доверенное лицо имеет право обратиться с жалобой в прокуратуру, говорится в письме Минтруда.

В законе указаны только две возможные причины для разрыва с мобилизованным или добровольцем трудового договора: если организация или ИП прекратят деятельность либо истечет действие договора, заключенного на определенный срок.

Кроме того, на время участия в спецоперации за человеком сохраняются социально-трудовые гарантии, право на которые он получил до поступления на службу, — дополнительное страхование работника, его негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий для него и членов его семьи.

После окончания службы работнику нужно вернуться к своим обязанностям в течение трех месяцев. Если этого не сделать, можно потерять место.

В течение шести месяцев после возвращения к своим обязанностям работник имеет право подать заявление на отпуск независимо от того, сколько он трудится у конкретного работодателя. По общему правилу сотрудник может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, только когда он отработает в компании полгода.

Если у человека, отправившегося служить по мобилизации или добровольцем, есть ребенок до 18 лет, то второй родитель ребенка получает дополнительные трудовые права. Например, если на работе у жены мобилизованного начнут сокращать штат, ее должны будут оставить в приоритетном порядке.

А мамы детей до 14 лет могут отказаться от командировок, работы сверхурочно, ночью, в выходные и праздники. Их могут отправить в служебную поездку или привлечь к труду в ненормативное время только с их письменного согласия.

В ближайшее время могут принять несколько дополнительных норм, защищающих трудовые права работников. В том числе тех, у кого во время службы истек срок временного трудового договора. Группа депутатов разработала поправки в Трудовой кодекс, по которым такие работники будут иметь право на преимущественное поступление к тому же работодателю в течение трех месяцев после окончания службы. Им должны предложить ту же должность, а если вакансия уже закрыта, то другую, если она соответствует квалификации сотрудника. Если не окажется и такого места, работник при желании сможет претендовать на нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов порекомендовал Госдуме принять инициативу и предложил рассмотреть ее во втором чтении 6 декабря.

Также готовится закон, который должен дать аналогичные трудовые гарантии госслужащим. Госдума приняла его 24 ноября, а 30 ноября его планирует рассмотреть Совет Федерации.

По нему госслужбу приостановят до возвращения сотрудника к своим обязанностям. Если же контракт был временным и его срок закончился, госслужащему дадут преимущественное право поступить в тот же орган власти на ту же должность. Если она будет занята, человеку должны будут предложить аналогичную должность, а если таковой не будет — нижестоящую.