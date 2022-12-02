Общество

У псковских десантников появились шевроны с портретом Лаврова

У военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой псковской дивизии, находящихся в зоне спецоперации на Украине, появились шевроны с портретом главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает МК.

Фото здесь и далее: «ВКонтакте»

Фотографиями шевронов поделились в группе дивизии в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо вышитой фотографии самого Сергея Лаврова, на шевроне расположена надпись: «Есть такая работа – с дебилами разговаривать.

Как отметили в комментариях под постом в «ВКонтакте», подобные шевроны можно сделать на заказ, также они имеются в одном из военторгов Пскова.

1 декабря 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия отпраздновала 60-летия со дня образования. Это подразделение в России хорошо помнят благодаря подвигу псковских десантников в 2000 году в Чечне. Тогда бойцы дивизии отражали атаки выходящей их окружения группировки Шамиля Басаева численностью до двух с половиной тысяч человек. В ходе боя погибли 84 десантника.