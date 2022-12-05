Общество

Мошенники начали просить у псковичей деньги «на нужды СВО»

Мошенники звонят жителям Псковской области от имени руководителя регионального управления Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В адрес управления Роспотребнадзора по Псковской области поступает информация об участившихся случаях телефонных звонков мошенников от имени руководителя управления к предпринимателям и руководителям ряда организаций. Неизвестные лица предлагают передать денежные средства для нужд СВО (специальной военной операции - ред.)», - сообщили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, что при возникновении подобных ситуаций следует немедленно обращаться в правоохранительные органы, а также в само управление по телефону горячей линии: (8112) 66-28-20 и телефону доверия (8112)72-19-10.