Общество

«Европа Плюс» раздаст новогодний кеш в прямом эфире

Новогоднюю игру «Кеш-машина» проводит «Европа Плюс» с 5 до 25 декабря. Слушатели смогут мгновенно получить 2023 рубля или поставить их на кон и сорвать куш — 10 000 рублей.

Ежедневно радио №1 в России* будет разыгрывать денежный приз, который точно пригодится в предпраздничной гонке за подарками. Для участия в акции достаточно внимательно следить за эфиром с 8:00 до 8:20, с 12:00 до 12:20 и с 18:00 до 18:20. В одном из топовых хитов, в этом время звучащих на «Европе Плюс», будет «вшит» специальный сигнал. После него и нужно отправить название песни в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) на +7 495 745-65-65. Счастливчик, который первым назовёт победный трек, станет обладателем 2023 рублей. Сумму-символ Нового года можно забрать сразу или рискнуть ею и попробовать схватить ещё больше кеша в суперигре.

Участнику, решившему испытать удачу, необходимо вспомнить первую или третью песню часа из трёх предложенных ведущим. Угадавшего ждёт 10 000 рублей. А всем остальным достанется фирменный мерч от «Европы Плюс».

Подробности этой и других акций — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1

«Европа Плюс» — радио №1 в России* по ежедневной аудитории, по доле рынка по аудитории, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают около 8,4 млн слушателей (13,1%), еженедельно около 20 млн человек (31,2%), а доля рынка по аудитории станции составляет 7,1%***. 14 лет подряд «Европа Плюс» занимает первое место среди всех российских радиостанций по среднегодовым показателям ежедневной аудитории**.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 390 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания***, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.

Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.

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*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2022, Daily Reach, AQH Share. Возраст 12+.

**Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008-2021 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.

***Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.

Источник: «Европа Плюс»