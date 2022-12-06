Общество

Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшее время

Гололёд ожидается местами по Псковской области в ближайшие 2 часа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Рекомендации для населения:

Не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Подготовить малоскользящую обувь.

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.

При усилении ветра держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.

Проходя мимо зданий и сооружений, держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек.

Ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.

За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от неё за пределы видимости.

На случай отключения электроэнергии в доме использовать в качестве источника света электрические фонари, быть максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.