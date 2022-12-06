Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшее время

Гололёд ожидается местами по Псковской области в ближайшие 2 часа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Рекомендации для населения:
- Не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.
- Подготовить малоскользящую обувь.
- Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
- Не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.
- При усилении ветра держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.
- Проходя мимо зданий и сооружений, держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек.
- Ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.
- За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от неё за пределы видимости.
- На случай отключения электроэнергии в доме использовать в качестве источника света электрические фонари, быть максимально осторожными в обращении с открытым огнём.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.