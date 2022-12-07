Общество

В Минздраве опровергли данные о том, что РФ входит в пятерку стран по темпам распространения ВИЧ

Информация о том, что РФ входит в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«В СМИ опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают РФ в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений, сообщает «Интерфакс».

«Более того, эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России», - добавили в министерстве.

Там отметили, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

«Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения», - сказали в министерстве.

В Минздраве заявили, что Россия отличается от других стран тем, что имеет сложившуюся систему фактически персонального статистического наблюдения. Все сведения о заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции широко доступны и официально публикуются Росстатом, Минздравом России и Роспотребнадзором.

«Однако, несмотря на очевидные успехи российской медицины, всё чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране», - отмечается в сообщении.

В министерстве также напомнили, что РФ - одна из немногих стран, которая имеет собственную программу по борьбе с ВИЧ-инфекцией и самостоятельно ее финансирует из средств федерального бюджета. Другие страны обычно используют гранты, предоставляемые такими международными организациями, как ЮНЭЙДС, следовательно, реализуют только те мероприятия, которые им оплачивают.

«В нашей стране разработаны и реализуются эффективные меры противодействия распространению ВИЧ, профилактики и лечения, которые на практике доказывают свою эффективность. При этом, мы регулярно сталкиваемся с активным информационным противодействием», - заявили в Минздраве.

Ранее в СМИ со ссылкой на данные, представленные Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сообщалось, что Россия по итогам 2021 года вошла в список стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции.