Общество

Самолёт «потушили» в аэропорту Пскова. ФОТО

Комплексные межведомственные учения по ликвидации последствий авиационного происшествия состоялись в международном аэропорту имени княгини Ольги в Пскове сегодня, 8 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный директор аэропорта Артём Тарасов рассказал, что по сценарию инцидента произошёл выкат самолëта за пределы взлётной полосы и разлив топлива. Три пожарных расчёта охладили фюзеляж, чтобы не произошёл взрыв воздушного судна.

В ходе учений 40 пассажиров и члены экипажа эвакуировали, им оказали необходимую медицинскую помощь.