Общество

Учения по ликвидации возгорания самолёта в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Комплексные учения по ликвидации возгорания самолёта на взлётной полосе прошли в Псковском международном аэропорту имени княгини Ольги. Глава региона Михаил Ведерников проинспектировал процесс устранения авиационного происшествия спецслужбами.

Генеральный директор аэропорта Артём Тарасов рассказал, что по сценарию инцидента произошёл выкат самолëта за пределы взлётно-посадочной полосы. Повредился двигатель самолета, разлилось и загорелось авиатопливо. Три пожарных расчёта охладили фюзеляж, чтобы не произошёл взрыв воздушного судна. В ходе учений 40 пассажиров и четверых членов экипажа эвакуировали, им оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работали аварийно-спасательные службы аэропорта, специалисты Псковской станции скорой медицинской помощи и МЧС.

Как это было – в фоторепортаже Вадима Боченкова.