Общество

Свиной грипп в первую очередь поражает детей, заявил Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала группу людей, больше всего подверженных риску заражения свиным гриппом.

Дети являются наиболее уязвимой перед свиным гриппом группой. Также высокий риск заражения присутствует в группе людей пожилого возраста и среди тех, кто имеет ослабленный иммунитет, уточнила она, пишет RuNews24.

Попова отметила, что на данный момент в стране складывается напряженная обстановка по свиному гриппу. Так, больные гриппом выявлены уже в 74 регионах России. Избежать заражения или тяжелых последствий болезни можно, сделав прививку, уверена глава ведомства. При этом пройти вакцинацию стоит уже на этой неделе, поскольку на следующей – будет несвоевременно, подчеркнула она.