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Общество

Что нужно успеть сделать до 1 января, объяснил юрист

12.12.2022 07:50|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2023 года на сайте «Госуслуги» перестанет действовать скидка 30%  на уплату госпошлин, поэтому воспользоваться сервисом лучше до конца декабря. Об этом сообщил правозащитник, юрист Владимир Комсолев.

«Я бы рекомендовал гражданам с целью экономии воспользоваться скидкой на уплату госпошлин на портале госуслуг до конца 2022 года. Министерство финансов с 1 января 2023 года аннулирует данную скидку, и лучше воспользоваться ею до конца декабря. Это может быть, например, уплата госпошлины для получения загранпаспорта, смены ФИО, замены общегражданского паспорта в связи с утерей, порчей, изменением фамилии», – объяснил он в интервью радио Sputnik.

Сама услуга может быть оказана уже в следующем году, но если заявку на нее оформить в декабре, то скидку все еще можно будет получить, уточнил юрист.

«Госуслуги оказываются следующим образом: вы подаете заявку и уплачиваете госпошлину, и это желательно сделать до конца года, чтобы воспользоваться скидкой. А получить услугу вы фактически можете уже в следующем году», – сказал Владимир Комсолев.

Подавать заявку на оформление нового водительского удостоверения или загранпаспорта можно за полгода до истечения срока действия старых документов, продолжил юрист. Однако в 2023 году автолюбителям не нужно беспокоиться по поводу замены прав, напомнил он.

«Заявление на замену водительских прав и загранпаспорта можно подавать за полгода до окончания срока их действия. Если старый документ действителен, например, до середины апреля, вы можете подать заявку на его замену уже сейчас. Но есть такой момент: права, срок действия которых заканчивается в 2023 году, будут автоматически продлены еще на три года. Это значит, что менять их пока не нужно. А с загранпаспортом можно сэкономить, тем более госпошлина там немаленькая», – заключил Владимир Комсолев.

Теги: #Новый год #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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