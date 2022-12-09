Общество

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается из-за непогоды

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается из-за непогоды, сообщается на сайте международного аэропорта «Внуково».

Рейс А4 437 должен был стартовать в 8.00, из-за метеорологических условий его задержали до 8.30.

Как уточняет Telegram-канал РИА Новости, Москву после прошедшего на выходных снегопада накрыл ливень: за ночь местами выпало более 50% месячной нормы осадков, в аэропортах задержаны или отменены более 60 рейсов.

Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается очень сильный снег, сильная метель, по юго-востоку области - сильный гололёд.

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По прогнозам синоптиков, снег на Северо-Западе России пойдёт до среды.