Общество

Прокурор Псковской области встретился со студентами в День Конституции РФ

Прокурор Псковской области Иван Грибов встретился со студентами в библиотеке имени В. А. Каверина в Пскове. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча прошла сегодня, 12 декабря, и приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации.

Встречу модерировал председатель Псковской городской Думы Сергей Гончаренко.

Иван Грибов напомнил собравшимся о конституционных правах и обязанностях граждан. Также он подчеркнул, что свободы - это «те же права, только расширенные».

Студенты задали Ивану Грибову вопросы о становлении в профессии, о выбранном пути и о досуге. Кроме того, у него поинтересовались об отношении к религии. Также ребята узнали, кто такой «хороший прокурор».

«Задача прокурора - борьба с преступностью. Если у него все лица обоснованно привлекаются к ответственности, он занимается защитой прав и свобод граждан, значит он исполняет свои обязанности хорошо. Если появляются претензии - значит прокурор не доработал», - пояснил Иван Грибов.

Затем студенты получили несколько советов о поступлении в юридический вуз, узнали, какие качества помогут абитуриентам успешно пройти отбор.

Кроме того, прокурору задали вопрос о росте количества обращений жителей страны в прокуратуру. Иван Грибов отметил, что ни одно событие в государстве, касающееся жизнедеятельности граждан, не проходит без внимания прокуратуры.

«Частичная мобилизация не стала исключением. Мы следили за повесткой мобилизационной комиссии, исправляли ошибки необоснованного призыва. Пока вернулись 10 человек из 28 признанных нами необоснованно мобилизованными, остальные - ещё в процессе», - сообщил прокурор региона.