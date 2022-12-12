Общество

Сборы кинотеатров упали на 56–70%

Уровень падения сборов кинотеатров России составил 56-70%. Об этом рассказали в профильном комитете Совета Федерации по экономической политике, пишет ТАСС.

При таком падении кинотеатры не смогут выплачивать кредит, проводить ремонт, содержать себя, говорится в документе за подписью главы комитета Совфеда Андрея Кутепова.

Цифры привели на основании данных Ассоциации владельцев кинотеатров. Убыток киноотрасли составляет 4,5 миллиарда рублей. В комитете рассказали, что приток зрителей по Пушкинской карте составил 30% и это помогло сдержать удар после начала спецоперации.

В России многие кинотеатры сократили показы в будни. В пандемию кинотеатры смогли выжить благодаря государственной поддержке, которой сейчас нет.

В комитете считают, что может помочь возможность использовать принудительную лицензию в отношении объектов авторских и смежных прав или прокат зарубежных фильмов при отсутствии лицензионных договоров с правообладателями, но выплатой им вознаграждения, пишет RuNews24

Прекращение лицензирования фильмов для российских зрителей компаниями Walt Disney, Warner Bros., Sony, BBC Studios, Universal Pictures после начала спецоперации, в то время как за пределами РФ они лицензируются, противоречит нормам международного права и злоупотребляет правами правообладателей, рассказал сенатор Кутепов.

В связи с этим Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к властям с просьбой направить дополнительные средства, но получила отказ. Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой рассказал, что государство ищет новые формы поддержки кинотеатров.

Ранее министр культуры Ольга Любимова отметила, что прямое финансирование киноотрасли не решит проблему. По её словам, от владельцев кинотеатров ждут внятные предложения.