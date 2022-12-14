Общество

Минцифры предлагает штрафовать компании за утечку данных пользователей

В России предлагают ввести штрафы для компаний в случае, если происходит утечка данных пользователей. Соответствующий документ подготовил Минцифры.

При этом в документе не предусмотрен определенный размер штрафа. Вместо этого ведомство предлагает штрафовать компании на сумму, равносильную 3% от оборота. Как отметил глава ведомства Максуд Шадаев, речь о тех случаях, когда утечка данных происходит по вине компаний, которые не обеспечили должную защиту. По мнению министра, введение оборотного штрафа заставит компании уделять больше внимания и средств в собственную безопасность, пишет RuNews24.

При этом проведение компанией предварительной аттестации и сертификации всей инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности ведомство предлагает считать смягчающим обстоятельством.

Напомним, ранее предложение ужесточить наказание для компаний за утечку персональных данных пользователей прозвучало от президента России Владимира Путина.