Общество

Адаптивная экскурсия для семей вынужденных переселенцев прошла в Пскове

Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало ознакомительную адаптивную экскурсию по Пскову для семей с детьми из числа вынужденных переселенцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В мероприятии приняло участие 11 человек, которые вынужденно покинули территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины и переехали в Псков. Сотрудники Детского фонда разработали автобусный маршрут по городу, в котором знакомят участников поездки с общественно значимыми организациями сферы социального обслуживания и здравоохранения, детскими досуговыми учреждениям и организациями дополнительного образования для школьников и дошкольников.

Помимо этого, экскурсовод Ирина Суровцева на волонтёрской основе провела экскурсию по историческим памятникам города, познакомила участников поездки с историей Пскова.

Одной из остановок в рамках экскурсии стало региональное отделение Российского красного креста, где сотрудники организации рассказали гостям о своей деятельности, видах помощи и поддержки вынужденных переселенцев и беженцев.

Приятным дополнением для всех участников ознакомительной поездки стал поход в аквапарк. Администрация аквапарка «Акваполис» пригласила детей и родителей бесплатно поплавать в бассейне, покататься на водных горках.

«Дети и родители были по-настоящему счастливы провести незабываемый зимний день весело и по-летнему. Детский фонд благодарит Ирину Суровцеву за познавательную экскурсию, а аквапарк "Акваполис" за бесплатные пригласительные для наших подопечных», – рассказали в детском фонде.

Напомним, что проект «Чужих детей не бывает» реализуется при поддержке при поддержке фонда президентских грантов.