Общество

Бесплатная выездная диспансеризация прошла на псковском заводе «Титан-Полимер»

Бесплатная выездная диспансеризация прошла на псковском заводе «Титан-Полимер». Сотрудники предприятия смогли без отрыва от работы проверить состояние здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Комплексное обследование включает общий и биохимический анализ крови, анализ на состояние после перенесенного COVID-19, флюорографию и ЭКГ. Для женщин была организована возможность сделать маммограмму и пройти обследование у гинеколога.

Обследование проводили специалисты Псковской межрайонной больницы.

На заводе «Титан-Полимер» проводится комплекс мер по охране здоровья персонала, отметили на предприятии. Это возможность сделать прививки, пройти диспансеризацию или медицинскую комиссию за счет организации.

«Для нашего предприятия очень важно обеспечить непрерывный характер производства. В первую очередь, это забота о кадрах. Мы идем навстречу персоналу, обеспечиваем возможность пройти диспансеризацию без отрыва от рабочего места», - прокомментировал генеральный директор «Титан-Полимер» Герман Петрушко.