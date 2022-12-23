Общество

Детский фонд провел мероприятия в пункте временного размещения семей вынужденных переселенцев

Команда сотрудников Псковского областного отделения Российского детского фонда совершила выезд в пункт временного размещения семей с детьми из числа вынужденных переселенцев. Поездка прошла в рамках проекта «Чужих детей не бывает», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Детский фонд

Сотрудники Фонда провели информационную лекцию для родителей, рассказав о возможностях проекта, какие виды помощи они могут получить в организации, что ещё планируется проводить в рамках проекта для целевой аудитории. Также сотрудники уточнили основные потребности семей с детьми и выяснили о наиболее востребованных темах, которые можно в перспективе проработать с психологами на групповых тренингах.

А пока родители были заняты, к детям в гости пришли четвероногие волонтёры с руководителем кружка «Юный кинолог» Еленой Балыковой. Собаки показали ребятам разнообразные трюки, продемонстрировали свои умения и навыки: знание команд, поиск спрятанных вещей. А в конце дети покормили и погладили собак. И, конечно же, не обошлось без фотосессии с собаками.

После дети были приглашены на чаепитие со сладостями, а родители были приглашены выбрать одежду и игрушки для детей. Вещи были переданы Детскому фонду благотворительным фондом «Второе дыхание» и благотворительным фондом «Детский мир». Помимо этого, каждая семья получила набор товаров гигиены первой необходимости. Наборы были закуплены на средства благотворителей.

На протяжении всего мероприятия работал пункт информационной помощи, где каждый желающий мог распечатать необходимую информацию, сделать сканы и ксерокопии документов.

Детский фонд благодарит всех помощников, которые передают одежду и игрушки для детей из семей вынужденных переселенцев, перечисляют благотворительные пожертвования на помощь этой категории населения. «Только с вашей поддержкой Детский фонд может оказывать экстренную социальную помощь семьям, вынужденным покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины», - добавили в организации.