Общество

УФАС признало необоснованной жалобу о чрезмерном расходовании бюджетных средств Завеличенской волостью

ООО «Эверест» пожаловалось в УФАС на закупку уличных светодиодных светильников для Завеличенской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ведомства.

По мнению заявителя, заказчик - администрация Завеличенской волости Псковского района - указал слишком много технических характеристик, что привело удорожанию товара, а значит к чрезмерному расходованию бюджетных средств.

УФАС установило, что администрация волости при формировании аукционной документации «опиралась на личный опыт использования светильников»: срок службы, энергоэффективность, вероятность повреждения ветвями деревьев при сильном ветре.

Заказчик также учел, что светильники будут установлены на автодорогах, а от «качества освещения дорожного полотна зависит безопасность пешеходов и автомобилистов».

Заявитель предложил несколько вариантов более дешевых светильников, однако УФАС пришло к выводу, что эти товары отличаются по качеству и по своим характеристикам не отвечают потребности заказчика: в частности, гарантийный срок его использования - всего 36 месяцев, вместо требуемых 5 лет.

Комиссия антимонопольной службы отметила, что формируя техническое задание, исходя из своих потребностей, заказчик действовал в рамках закона и признала жалобу необоснованной.